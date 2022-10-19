三商美邦人壽今公布今年前3季財報自結數，受美國通膨迅速惡化、聯準會5度升息影響，全球金融資產價格大幅滑落，國內外股債市場亦巨幅修正，三商美邦人壽受動盪環境影響，前3季累積稅後虧損達56.6億元，每股盈餘負1.9元。

好消息是，三商美邦人壽獲利已有改善，因為第3季單季稅後淨利為10.6億元、淨值增加約9億，淨值比仍維持在2％以上，總資產達1.48兆元，較110年底成長5.8％。

為了挽救財務現況，三商美邦人壽新任董事長由集團創辦人、現年88歲的翁肇喜回鍋接重任，除彰顯三商投控對於人壽子公司的大力支持，翁肇喜也提出3大策略，來改善現有的財務狀況，除進行現金增資、活化資產外，更規畫進一步引進策略投資人，拉高財務基礎為長遠的投資操作預留風險胃納與獲利空間，此外，也將持續發展業務部隊，以穩健的財務、優質的商品、專業的服務繼續追求卓越，為保戶、員工及股東創造更高的價值。

三商美邦表示，前3季新契約保費收入達233億元，較去年同期成長2.6％，其中，投資型商品新契約持續貢獻保費成長動能，保障型的健康險商品也有不錯的銷量；經常性收益(利息、股息及租金)較去年同期成長約13.5％，但美國自今年第一季開始啟動升息循環，累積升息幅度已達到12碼，雖短期利率走升，造成市場波動加劇，但就長期壽險業經營發展而言，會提升新錢及再投資收益率，並有利於持續縮減資產負債利差，具有正面效益；受惠於美元兌新台幣大幅升值影響，外匯價格變動準備金累積餘額已近100億元，亦儲備好未來面對匯率波動的應變能量。

三商美邦人壽持續深耕投資型及保障型商品的推廣，目前除已著手外溢保單開發外，因應邁入高齡社會，亦會設計符合高齡人口所需要的保險保障商品。三商美邦人壽未來將持續透過實踐銷售策略、強化投資績效，達到優化財務結構的目標。