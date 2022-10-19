遇到執勤中的導盲犬除了要注意不能觸摸、打擾外，也不妨多給予一些包容。一名女網友日前在捷運上碰到了一隻累癱的導盲犬，沒想到這隻狗狗居然把她的腳當作枕頭，讓她頓時動彈不得，還笑說，「就這樣被陌生人睡了一整路」，可愛的模樣獲得眾多網友好評。

女網友「酒欸娜」在Dcard以「就這樣被陌生人睡了一整路」為題發文，13日搭捷運回家時，碰巧遇到下班人潮，整節車箱都被人群塞滿，想站穩都很困難，而這時她眼角餘光瞥見一個握把下還有空位可以站立，便趕緊過去卡位站好。

「沒想到就一路從圓山站，被陌生人睡到竹圍…」從原PO分享的照片可見，一隻渾身黑溜溜的導盲犬穿著深藍色的雨衣，背上還裝有「導盲鞍」，疑似因為工作一整天累壞了，直接躺在女網友的腳上睡著，讓她全程動也不敢動，深怕打擾到休息中的狗狗。原PO也說，雖然世界上很多爛事，但總會遇見可愛的人事物，希望大家也能像她一樣，被這些可愛的事物療癒。

導盲犬把女網友的腳當作枕頭，讓她一路上動彈不得，深怕驚醒熟睡的狗狗。（圖／Dcard網友「酒欸娜」授權提供）

貼文曝光後，有將近1萬名網友按讚叫好，直說原PO太有愛心，讓累壞的導盲犬睡覺時能躺「枕頭」，「超級可愛！天啊！我好希望那隻腳是我」、「狗狗在幫助視障者，你也在幫助狗狗」、「社會的小英雄辛苦了」、「肯定很累，謝謝你的腳給他當枕頭休息」。