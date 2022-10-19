疾病管制署今(19)日公布今年國內首例百日咳病例，北部10多歲男國中生9月20日出現喉嚨痛、咳嗽、發燒且胸痛、頭痛症狀，多次就醫未改善，10月6日住院，10月18日確診百日咳。目前已匡列接觸者48人，其中1名同住家人有咳嗽症狀，已安排採檢。

疾管署發言人莊人祥表示，該個案為10多歲男性，9月20日出現喉嚨痛、咳嗽、發燒且胸痛、頭痛症狀，9月20至10月4日間陸續就醫，因症狀持續未改善，10月6日收治住院，採檢通報後於10月18日確診，目前個案症狀已改善且病況穩定，持續住院治療中，由於曾接種5劑五合一相關疫苗，目前未有嚴重併發症。

疾管署表示，針對該個案已匡列相關接觸者48人，其中同住家人4人，1人有咳嗽症狀，餘3人無症狀，已安排採檢及預防性投藥評估，另有社區接觸者44人，均無症狀，進行健康監測，如有症狀再行採檢。

疾管署發言人莊人祥表示，國內百日咳病例數累計為2018年30例、2019年32例、2020年5例、2021年無病例，最近兩年由於新冠疫情影響，邊境嚴守加上戴口罩，呼吸道傳染病較不容易流行。今年出現首例百日咳，也和戴口罩、邊境政策陸續放寬有關，當然會有一些空隙導致傳播。

依據國內監測資料統計，2018年至2021年每年累計病例數為5至32例，多為3個月以下、未達接種疫苗年齡或僅接種第1劑疫苗之嬰兒（佔57％），其次為20歲以上成人（佔27％）。莊人祥指出，青少年屬於偶發感染族群，並非常見的百日咳確診族群。

疾管署說明，百日咳主要透過飛沫傳染，無論有無發病均有高度傳染力，感染症狀為持續咳嗽超過兩週，並伴隨鼻炎、打噴嚏、輕微發燒等類似感冒的症狀，成人很少出現併發症；嬰幼兒感染後症狀通常較為嚴重，特別是6個月以下的嬰兒更是重症高危險群，可能引起肺炎、抽搐、腦病變、腦出血、死亡。

疾管署強調，接種疫苗為預防百日咳最有效的方法，目前我國提供嬰幼兒於出生滿2、4、6、18個月，以及滿5歲至入小學前各接種一劑百日咳相關疫苗，提醒家中有嬰幼兒的民眾，務必按時攜至預防接種合約院所完成接種，以獲得足夠保護力。此外，由於家庭群聚中感染源多為照顧者或同住者，建議懷孕婦女、嬰兒照顧者可自費接種一劑疫苗，以降低嬰幼兒感染機會。

疾管署呼籲，家長或家中較大的兒童務必注意咳嗽禮節及呼吸道衛生，外出返家接觸嬰幼兒前，應先更衣洗手，並避免帶嬰幼兒出入醫院、人潮擁擠、空氣不流通的公共場所，以降低感染風險。如發現自身或家人出現疑似症狀，應戴上口罩儘速就醫，並按醫師指示確實完成治療，以免造成傳染。相關資訊可至疾管署全球資訊網(https：／／www.cdc.gov.tw)或撥打免付費防疫專線1922(或0800-001922)洽詢。