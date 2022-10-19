總統令公告新修警械使用條例施行。（警政署提供）

《警械使用條例》修正案已於9月30日經立院三讀通過，並由總統於19日公布施行。警政署今日也說明新法公布施行前的整備進度，其中備受關注的第10條之1設置「警械使用調查小組」規定，為求周延，警政署將明（20）日邀多位專家學者、警權團體、警察局代表，共同研商「警械使用調查小組」設置辦法草案，以保障員警即時判斷使用槍械之權利。

另外，第11條對第三人損失補償項目、基準、程序及其他相關事項，警政署也參照行政執行法、國家賠償法等立法例擬具草案，將於完竣後立即邀請相關機關共同研商。

警政署強調，這次修法放寬員警執勤時，如遇緊急狀況，可彈性運用警械以外的物品；遇到危急生命情形時，可不經鳴槍警告直接用槍，以符合實務所需。此外也增設「警械使用調查小組」，藉公正客觀專家學者協助調查用槍爭議案件；另當員警使用警械導致可能須賠償民眾權益的話，可適用國家賠償機制，讓員警不會因用槍而需直接面對訴訟，強化對員警權益保障。

此外，警政署及各警察機關早於2019年6月成立43個「警察專屬律師團」，包含290位法律諮詢委員，第一時間提供涉訟同仁法律諮詢及協助延聘律師。經統計，自成立起至2022年9月，全國各警察機關提供涉訟法律諮詢1104件、協助延聘律師121件。

另外，各警察機關遇有員警因公涉訟，即依「公務人員因公涉訟輔助辦法」，補助員警延聘律師費用，在偵查、民事或刑事訴訟每一審級均得申請補助。經統計，各警察機關公務預算內自2014年1月至2022年9月補助計有302件、503人次，總計補助新台幣2684萬5885元；如各警察機關訴訟費不足或延聘律師費超過規定標準，可再報請警政署審議補助，自2016年2月起至2022年9月，已核定補助71案，補助金額806萬7300元。

警政署同時表示，為強化員警有效運用警械，已針對修正後的《警械使用條例》第4條「逕行射擊」的4款時機與情境，參照學者著作及法院、地檢署相關偵審文書，撰擬逕行射擊書面資料，供員警教育訓練運用；另外將持續督請各警察機關確實編列相關預算，並對於員警因公涉訟案件積極聘請律師協助訴訟，警政署會作基層同仁後盾，捍衛員警執法尊嚴，讓員警執勤使用警械的權力更有保障。