日前基隆市一群國中少女到市區KTV聚會時，因一名陳姓少女聽聞簡姓少女說她壞話，便夥同蕭姓少女等2人，將陳姓少女帶至隔壁包廂痛毆一頓，還拿菸頭燙她的額頭、手、腳等處。簡姓少女母親帶女兒報案，警方通知涉案3名少女到案說明後，將全案依傷害罪及少年事件處理法移送少年法院審理。

據了解，整起事發生於15日晚間，當晚來自基隆多所國中的8名女生，相約在市區一家平價KTV慶生。陳姓少女聽聞簡姓少女曾對外說她的壞話，便與好友蕭姓及詹姓少女一起，將簡姓少女帶往隔壁包廂興師問罪。

陳姓及蕭姓少女不僅動手圍毆簡姓少女，過程中還打她巴掌，用腳猛踹，甚至用菸頭燙簡姓少女的額頭、手、腳等處。而詹姓少女則在一旁用手機將過程拍下，事後還上網公開。從影片中可以看到簡姓少女遭打倒在地後，仍遭人猛踹，甚至撥開簡姓少女頭髮拿菸頭燙傷額頭。

事發後，簡姓少女的母親大怒，17日晚間帶著女兒赴派出所報案。警方陸續聯絡涉案的少女及在場的其他少女，18日在完成所有涉案者的筆錄後，將全案移送少年法院審理。

警方表示，全案除移送少年法院外，也通報基隆市教育處，而被害人遭霸凌的影片，也經警方通告網路平台，協助受害人將影片下架，避免受害人遭受二次傷害。基隆市警察局第一分局呼籲民眾於網路社群發現霸凌影片，應秉持審慎求證、確認消息來源。並尋求警政、教育單位及NGO協助。另外也應關心霸凌公共議題但不轉傳，以免觸犯兒童及少年福利權益保障法及個人資料保護法等法令。

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