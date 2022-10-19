鄭祐承（左）盡情跳舞，同時鼓勵一旁身障者能勇敢追夢。（林和生攝）

一歲時感染小兒麻痺症，54歲鄭祐承自從接觸舞蹈後，開啟了與從前不一樣的人生，包括第一次上台、第一次出國，都與跳舞有關，曾經誇張比喻，「如果踏上舞台需要時間，願用一輩子交換！」19日他在一群身障者面前演出，盼以自身案例，鼓勵大家盡力圓夢。

鄭祐承說，在有意識以來，就靠著拐杖助行，除此之外，並沒有感受到與其他人不同，求學期間最愛看布袋戲、連續劇，閒時還會手掌上戲，娛樂自己、也逗樂別人，渴望躍上舞台的種子，就此深埋在血液裡。

靠著在屏東郵局前販售刮刮樂與彩券，鄭與妻子共同打拚，拉拔3個孩子長大，50歲那年，屏東障福中心劇團徵選團員，他毫不考慮便加入，從劇團到舞團，從台下至台上，更從台灣跳到英國。

滯留島舞蹈劇場總監張忠安指出，今年在愛丁堡與法國身障編舞家Maylis Arrabit合創的「冰河時期」舞碼，從全球疫情作發想，內容起於2019年屏東創作的「礙現－記憶的河流」，加長成一小時舞碼演出，從舞者相互碰撞、交融，想給身障族群另一種存在的啟發。

身挑大樑的鄭祐承說，由於不想一輩子就只是個賣彩券的人，因此嘗試學習跳舞，不僅從沒缺席任何一堂課，有空就找影片揣摩舞者姿態，如今可以站上台，是過去沒有想過的事，更覺得找到人生發光的舞台。

被問到想跳舞跳多久，他想都沒想就答，希望跳到不能跳為止，他也希望透過演出，鼓勵和他一樣、必須靠著助行器或輪椅代步的身障者，從不可能到可能，他辦得到，其他人也一定可以。