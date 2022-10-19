為了減塑，連鎖超商龍頭7-11日前宣布陸續停止提供咖啡及鮮食的一次性免費提網服務。沒想到今（19）日有一名網友表示，他在7-11消費時，鮮食微波好了店員才告知提網要收費，還說自己今天才知道這個消息，氣得上網PO文抱怨。不過許多網友紛紛打臉指出，「公告已經很久了」，根本是他自己當奧客。

原PO在臉書社團「爆怨公社」發文砲轟，「現在超商爛死了，提網也要收費」，原來是他在7-11買了麻婆豆腐燴飯，結果店員微波好了之後才說提網要收費，讓他心生不滿。

原PO說明，雖然新聞都有相關報導，但他自己都是觀看政治、戰爭、股市等新聞，生活圈也都是被這種新聞洗版，直到今天才知道提網要收費，「所以我抱怨合理」。

對此，許多人紛紛回應，「早就公告很久了好嗎～」、「使者用付費沒毛病！有問題的是你吧！」、「新聞報導過好幾次了」、「很早就公告了…也都在門口有貼公告…店員也有提醒…都自備提袋…所以？」、「古有知恥近乎勇，今有不知恥近乎神勇」、「早就公告了，你自己不關心不能當作藉口吧！你也可以不要啊，捧回家就好」。