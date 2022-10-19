北名廚、南總鋪師「大燴串」，年終送暖辦桌趣！疫情加劇社福團體募款不易，國際獅子會、國際崇她社12月9日晚間6點將於台南安平區安億橋下停車場，舉辦年終送暖慈善公益辦桌趣，將席開百桌，邀請北名廚、南總舖師大燴串，20桌將邀請南、北家扶中心單親家庭同享美食，其餘80桌20日起開放民眾上網預定。

這場辦桌活動邀請台北電視名廚駱進漢、台菜王子黃景龍及台南多位在地總舖師，包括台南小吃總舖師許智偉、南吉宴席總舖師鄭景良、洪廚喜宴總舖師洪俊男，聯手操刀端出佳餚。

國際崇她台南佳明社社長郭貞慧、台南真善美獅子會會長蔡仁惠異口同聲表示，疫情來襲，加上通貨膨脹，之於弱勢家庭更為雪上加霜，許多社福機構也感受到募款寒冬，幾乎面臨斷炊，希望藉由此活動提供弱勢、單親家庭享用辦桌美食，感受各界關懷和溫暖，也透過這場辦桌趣活動，拋磚引玉，呼籲各界共襄盛舉。