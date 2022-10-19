天氣逐漸轉涼，不少人會喝藥膳類熱湯暖身，還可以補充能量。營養師廖欣儀表示，秋冬之際適合喝四神湯調養身體，四神湯含有芡實、蓮子、淮山、茯苓4種藥膳，可以調養脾胃，不過糖尿病患者或控醣者要注意，若有吃四神湯，飯就要減半，以免攝取過量澱粉。

臉書粉專「欣儀的營養聊天室」指出，四神湯內有芡實、蓮子、淮山、茯苓4種藥膳，不僅能補充營養，還可調養脾胃，料理方式也很簡單，排骨先川燙過去血水，四神的料用清水沖洗後，再跟排骨一起放入鍋中燉煮，起鍋前加入鹽與米酒調味即可。

廖欣儀營養師表示，四神湯能讓孩子「脾胃開」，身材瘦小的小孩多喝四神湯，可以補能量，不過糖尿病者或要控醣者，吃了四神湯後，飯量就要減半，以免攝取過多的澱粉，不過小孩子需補充能量，所以可以搭配飯一起吃，同樣的食物，攝取份量不同，也可達到不同的需求。

另外，扶原中醫診所曾提到，每到立冬或天冷時，不少人會喝麻油雞、薑母鴨、羊肉爐進補，但這類湯品屬於燥補，而台灣天氣偏濕熱，冬天也不會下大雪，比較適合溫補、平補或涼補，平時若常熬夜、飲食不均衡、長期疲憊、作息不正常或有慢性病的人來說，喝了薑母鴨、羊肉爐等反而會肝火過旺、血壓上升，使人越補越累。