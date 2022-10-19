歷經3個月培訓及篩選，台東鐵花商圈共有11家業者取得ISQM國際服務品質認證。（蔡旻妤攝）

歷經3個月培訓及篩選，台東鐵花商圈共有11家業者取得ISQM國際服務品質認證。（蔡旻妤攝）

歷經3個月培訓及篩選，台東鐵花商圈共有11家業者取得ISQM國際服務品質認證。（蔡旻妤攝）

歷經3個月培訓及篩選，台東鐵花商圈共有11家業者取得ISQM國際服務品質認證。（蔡旻妤攝）

歷經3個月培訓及篩選，台東鐵花商圈共有11家業者取得ISQM國際服務品質認證。（蔡旻妤攝）

台東鐵花商圈15家業者歷經3個月培訓及篩選，共有11家取得ISQM國際服務品質認證，通過率達8成，成為全台第1個通過國際服務品質認證的商圈。台東縣副縣長王志輝及法約爾國際驗證機構王孝慈董事長19日共同頒發證書。

受輔導業者之一林秋美說，黑輪攤自1976年由開始經營，當時由人力三輪車在仁愛國小、天后宮、湧泉游泳池及鯉魚山下為據點。第2代在2006年接手、並自2021年從攤車轉型為店面。

林秋美表示，轉型不僅硬體設備需改善，動線與服務都需要專業的規畫與建議，加入商圈能夠進一步提升服務品質。她也特別提及，感謝20多年忠實顧客張小姐的兒子、就讀高師大跨領域藝術系的鍾雨倫，以自身專長協助設計店家招牌，除了遊客，也更希望許多老顧客回流。

為提升鐵花商圈店家服務品質，台東縣政府今年導入ISQM國際服務品質認證輔導。王志輝說，他也是鐵花商圈內人，常在閒暇時間到商圈逛逛，聆聽大家的意見。鐵花商圈成為全台第1個通過服務品質認證商圈，這是大家共同的努力與用心，也邀請更多業者一起加入，將台東打造成有最具人情味、服務品質優良的商圈。

通過認證業者有歐鄉牛排館台東店、東東市、青澤正氣店、天地人手作料理、青澤鐵花店、老東芳青草茶、尖峯髮型／餐飲、溫度釀製所．深黑餐館、二八早餐坊、寶島眼鏡（台東中華店）、鷗咖啡台東店等11家。

台東縣政府財政及經濟發展處長章正文指出，今年特別向中央爭取補助經費，將協助鐵花商圈建置中英文網站，並著手規畫3條智慧旅遊路線，提供旅客更加便利的旅遊服務。

章正文說，同時也輔導輔導鐵花商圏業者辦理服務品質，包括數位支付協助及店家環境空間改善等，期望可協助業者提昇服務素質，帶動整體商圏發展，未來台東縣政府仍會持續支持、推動地方產業的發展。