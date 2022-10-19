為提倡藝術人文新生活，義享時尚購物廣場不斷注入藝術設計活動。匯集全世界最著名的100幅知名畫作的「世界百大名畫展」10月20日起在高雄義享時尚購物廣場登場，觀展民眾除了可一次飽覽橫跨600年的世界名畫之外，還能在商場享受國際時尚、購物與聚餐等體驗。

「世界百大名畫展」今年10月20日至明年3月5日在高雄義享時尚購物廣場登場，主辦單位翡冷翠文創公司表示，特別在疫情逐漸平穩之際，選出100幅不同流派的經典畫作，每幅都飽含魔幻魅力和綽約風情，並以「虛實整合、動靜搭配」的多元方式加以展示，構成一場豐富而激情、結合藝術性、教育性和娛樂性的展覽。

在本次的「世界百大名畫展」中，眾多知名的畫作都將同場與喜愛藝術創作的民眾見面。其中，如文藝復興、巴洛克時期的達文西「蒙娜麗莎」、米開朗基羅「創造亞當」、波提且利「維納斯的誕生」、維梅爾「戴珍珠耳環的少女」，以及國人最喜歡的印象派名畫，包括莫內「睡蓮池；綠色和諧」、梵谷「星夜」、竇加「舞蹈課」等聞名世界的藝術創作，都將在展場內的3大展區中與大家見面。

19日開展前夕，主辦單位及義享時尚購物廣場也特別邀約高雄藝術相關科系教授及學生前來搶先觀展，以藝術推廣的精神與在地共好，也希望讓民眾不需出國，就能欣賞到經典的百大名畫作品，並將藝文教育向下紮根。