儘管國際情勢動盪，全球通膨升息陰霾未除，亞泰金屬(6727)目前客戶裝機及測試排程的掌握度可看到2024年，在手訂單合約金額應尚有20億元，亞泰金屬表示，明後年展望樂觀。

亞泰金屬為高階含浸設備廠，銷售主要產品為高單價CCL或IC載板基材含浸設備，每台價格達100萬美金以上，近來雖有國際情勢動盪與通膨升息影響，亞泰金屬表示，在手訂單仍正常出貨與安裝，目前未有客戶撤單情形發生，合約負債金額主要包含客戶下單時收取3成訂金以及設備出貨款5成，合計8成。

亞泰金屬半年報合約負債金額近16億元來看，目前在手訂單合約金額應尚有20億元，由於亞泰金屬係待設備安裝及測試完成後才會認列營收，對客戶裝機及測試排程的掌握度可看到2024年，預計會在未來2年內陸續認列，以今年前3季合併營收約11億來看，全年營收可望有雙位數年增率表現，明後兩年營收應至少都有10億元以上的高標表現，亞泰金屬表示，明後年展望樂觀。

在未來新訂單部份，目前因應兩岸局勢不明，現有客戶已開始至東南亞尋覓合適的地點設廠，這將是下一波的成長動能，因此相關商機可望於明後年發酵。

今年第3季合併營收為4.03億元，季增9.51%，年增27%，累計前3季合併營收為11.18億元，年增11.53%，創下歷年同期新高。

亞泰金屬新廠將於明年上半年開始加入生產行列，除提升整體產能外，將大幅提高自製比重，有助於毛利率拉升。