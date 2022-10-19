台中市南屯區豐富路與大墩南一街口今（19日）下午發生1起車禍，據了解為1對夫妻開車撞上計程車並翻覆，初步了解共有7人受傷，傷者中有多名長者，其中2人自行就醫，剩下2男3女分別由3輛救護車送醫，目前警方已到場處理，詳細車禍原因仍待進一步釐清。

台中市消防局19日下午4時40分接獲報案，稱豐富路與大墩南一路街口，有1輛奧迪自小客車與計程車發生碰撞事故，小客車朝天翻覆，消防隊隨即派遣救護車前往救援，於現場發現7名傷者，其中1對夫妻輕傷自行就醫，另2男3女則由救護車送往醫院治療。