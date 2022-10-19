邁入第15年的費納拉精品家飾，日前進駐台北遠企購物中心正式開幕，品牌總監趙菲菲指出，近年台灣吹起「真飯店式」豪宅風，有別於過去過去僅重視住宅硬體，現在以搭配單品家具為潮流，從細節上展現精緻生活風格，客製化也是其中一環。

Finara費納拉國際精品家飾品牌創辦人趙菲菲。（費納拉提供）

幾何圖樣靈活變化

費納拉作品多使用來自澳洲或南美的牛皮，質地溫潤，使用原本毛色，毛長也適合台灣氣候。藉由手工拼貼成的馬賽克家具，靈活變化的幾何圖樣展現俐落大方，添加時尚風情。

費納拉商品90%手工製作，無論牛皮、大理石等天然素材，拿到手上都傳遞著師傅製作的溫暖。手工拼貼馬賽克效果，時尚獨特個性，四季皆宜。動物纖維表面天然油脂防汙，清潔保養容易。

新品展示中一大亮點是織有寵物模樣的「療癒毛孩」系列。由顧客提供的自己毛孩照片，在抱枕或靠枕上以各色羊毛等質材，拼織出心愛毛孩的模樣，是大受歡迎的客製化商品。

「療癒毛孩」比熊 -澳洲羊毛牛皮混搭設計抱枕，大受歡迎。（費納拉提供）

現代時尚天然牛皮馬賽克穿鞋椅/玄關椅，使用巴西進口天然牛皮原色。（費納拉提供）

歐基里德創意幾何紅酒架（2瓶組.3瓶組）。（費納拉提供）

費納拉「FLEX -Modern Luxury 獨家設計款餐車」呈現飯店般奢華，柔性曲線造型取了品牌英文名與「FLEX」頭一字「f」。（費納拉提供）

門市資訊

【Finara費納拉國際精品家飾遠企店】