雲林縣虎尾福安宮「糖廠媽」，沿途拜訪各宮廟及全台16座糖廠，預計10／28日回到虎尾。（虎尾福安宮提供）

「有海水的地方就有華人、有華人的地方就有媽祖廟！」雲林縣虎尾福安宮「糖廠媽」，於10／14日啟程展開為期15天的環島繞境，為疫情後的台灣祈福；福安宮主委黃國書指出，這次繞境活動，總共有40多部單車參與，沿途拜訪各宮廟及全台16座糖廠，預計10／28日回到虎尾。

主委黃國書表示，這是第一次有15座媽袓廟的神尊共同參與繞境，白沙屯拱天宮的三媽，第一次與糖廠媽共同單車繞境，也是第一次有繞境的媽袓神尊分別乘坐單車、火車造型神轎、船舶造型神轎及傳統神轎來繞境；由報馬仔單車領騎，更是吸引許多民眾的眼球，沿途不斷喊加油！

擔任後勤義工的廖榮松說，糖是民生必需品，媽袓也是民眾信仰上的必需品，每到一個地方，民眾總是圍著糖廠媽袓的報馬仔，索取紅線（求姻緣）或是餅乾（求平安）；這次糖廠媽袓的報馬仔還特別準備棒棒糖（代表好命）送給信徒，民眾的虔誠，讓他很感動。

廖榮松指出，除虎尾福安宮，今年還有鹿港新祖宮、白沙屯拱天宮、台灣護聖宮、大有慈賢宮、王功福海宮、溪湖福安宮、西螺廣福宮、社口福天宮、吳厝朝興宮、朴子配天宮、花蓮港天宮、屏東天后宮、麥寮拱範宮、雲邑百二庄老大媽會等宮廟也共同參與盛會。

總指揮王明崑說，福安宮「糖廠媽」19日晚上駐駕宜蘭縣蘇澳鎮南天宮，目前單車繞境隊伍正在東北角，將於明後天，特別到花蓮、台東等地，關心先前地震受災的區域，希望藉由媽袓的疪佑安定民心、黎民百姓遠離疫情，國泰民安、風調雨順。