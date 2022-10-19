高雄市路竹區中山路19日下午因為台水公司承包商的施工問題，導致挖破瓦斯管線。高雄市經發局傍晚表示，目前管線已止氣無泄漏，且現場儀器已無可燃性或揮發性氣體讀值，排除立即性危險。
消防局人員獲報到場灑水。目前正抽水確認瓦斯管受損狀況中。住在附近的民眾也有人到場關心，甚至將此狀況貼在臉書社群上，引起議論。 至於是怎樣的施工品質導致挖破瓦斯管線，還需相關單位進一步釐清。
高雄市路竹區中山路19日下午因為台水公司承包商的施工問題，導致挖破瓦斯管線。高雄市經發局傍晚表示，目前管線已止氣無泄漏，且現場儀器已無可燃性或揮發性氣體讀值，排除立即性危險。
消防局人員獲報到場灑水。目前正抽水確認瓦斯管受損狀況中。住在附近的民眾也有人到場關心，甚至將此狀況貼在臉書社群上，引起議論。 至於是怎樣的施工品質導致挖破瓦斯管線，還需相關單位進一步釐清。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。