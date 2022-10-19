高雄市消防局人員19日下午獲報路竹區中山路瓦斯管線破裂，到場噴水。（民眾提供／林瑞益高雄傳真）

高雄市路竹區中山路19日下午因為台水公司承包商的施工問題，導致挖破瓦斯管線。高雄市經發局傍晚表示，目前管線已止氣無泄漏，且現場儀器已無可燃性或揮發性氣體讀值，排除立即性危險。

消防局人員獲報到場灑水。目前正抽水確認瓦斯管受損狀況中。住在附近的民眾也有人到場關心，甚至將此狀況貼在臉書社群上，引起議論。 至於是怎樣的施工品質導致挖破瓦斯管線，還需相關單位進一步釐清。