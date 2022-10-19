台中太平區一所私立高中18日晚間傳出兩名高一男生在學生宿舍打架受傷糾紛，15歲吳姓高中生懷疑同寢室傅姓學生擅自動用他的東西，還偷吃他的雞排，向其他室友抱怨時被傅男聽到憤而拳腳相向，造成全身多處擦挫傷，唯經校方和雙方家長協調後均表示不會提告。

倆名受傷的吳姓學生與傅姓學生都是該校高一學生，兩人為室友關係，18日晚間吳男向其他室友抱怨傅男，並懷疑他會擅自動他的個人物品，前（17）日自己買的雞排也疑似遭傅男偷吃。

此時傅男剛好回到寢室聽見，雙方就發生口角糾紛進而互相推擠，導致吳男臉部挫傷紅腫，傅男被推撞寢室窗台旁玻璃，造成手腳多處割傷，經送往太平區長安醫院後均無大礙。

太平警分局宏龍派出所隨後也接獲校方通報，事後校方和雙方家長都到派出所，經協調後均表示不提告，警方仍依社會秩序維護法裁處，並通報相關兒少單位。

警方呼籲，青少年於校內遇有糾紛，應循求學校相關機制或報警處理，切勿私下暴力解決，避免觸法。