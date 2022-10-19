金馬電影大師課導師找來日本名導是枝裕和。（金馬提供）

知名日本女星黑木瞳也將來台。（金馬提供）

「金馬電影大師課」邁入第5年，這也是金馬獎歷經疫情後最多國際重量級影人來台參與的電影活動，其中將親自來台講授的包含威尼斯影展終身成就金獅獎得主許鞍華、坎城金棕櫚獎名導是枝裕和、日本奧斯卡影后黑木瞳。

卡司還有金氏世界紀錄最高評價劇集《絕命毒師》系列編劇彼得古爾德、6度奪得日劇學院賞最佳劇本的《四重奏》編劇坂元裕二、韓國大眾文化藝術獎總統表彰的《黑道律師文森佐》編劇朴宰範、《牠》和《福爾摩斯》系列IP王牌製片人林暐、曾獲奧斯卡提名的香港藝術指導奚仲文，與創下金馬獎最佳動作設計11次入圍紀錄的董瑋。

以視訊開講的則有以《藍色情挑》獲威尼斯最佳攝影的波蘭傳奇攝影師斯拉沃米爾伊賈克、克里斯多福諾蘭御用槍械指導盧哈利，及好萊塢永續管理先驅路易絲瑪麗史密斯。此外，今年還力邀柏林、坎城導演雙週及盧卡諾等國際一級影展藝術總監來台與影人交流，期許更多台灣優秀電影邁向國際。

「金馬電影大師課」課程內容皆由獲邀大師親自選題策畫。3座金馬最佳導演獎紀錄保持人許鞍華，將舉《桃姐》葉德嫻、《黃金時代》湯唯等經典案例，娓娓道來從選角至拍攝現場準備演員的導演功課。第3年來台力挺金馬的日本名導是枝裕和，此次將延伸談及近年拍攝《嬰兒轉運站》等外語作品的國際合製經歷。以百變演技縱橫日本影壇的黑木瞳，則將分享40載表演生涯的積累，剖析如何以演員、導演身分，精彩演繹各種角色的複雜心境。