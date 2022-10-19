彰化縣清潔隊再添生力軍，彰縣府投入7376萬2000元，垃圾車、資源回收車、抓斗車等，共22輛，讓鄉鎮市公所有好的器材進行環境的維護。（吳敏菁攝）

彰化縣清潔隊再添生力軍，彰縣府投入7376萬2000元，垃圾車、資源回收車、抓斗車等，共22輛，讓鄉鎮市公所有好的器材進行環境的維護。（吳敏菁攝）

近兩年疫情衝擊，彰化縣各清潔隊員冒險第一線守護，特別辛苦，彰化縣過去每年約補助1500萬元投入設備換新，今年加碼到2000萬元，加上環保署補助和公所配合款，共投入7376萬2000元，由環保局採購17輛垃圾車、2輛資源回收車、2輛抓斗車及1輛清溝車等共22輛，再添生力軍。

彰化縣環保局為鼓舞士氣，再度舉辦清潔隊創意設計競賽，各鄉鎮市清潔隊絞盡腦，福興鄉公所「遙控壓縮垃圾車」，藉著遙控器遠端操作原理，有別一般冒著垃圾噴濺風險近距離按鈕操作方式，效降低隊員作業及民眾倒垃圾風險。

秀水鄉公所的「綠色的奇幻旅程」，將廢樹枝破碎再堆肥種菜，收成蔬菜再回饋給社區關懷據點共餐都榮獲特優。環保局今年並首度舉辦聯防技能競賽，彰化縣清潔隊共有4大分區，各隊派出代表籌組聯隊競賽，培養默契，未來在區域聯防能發揮團隊戰力達成任務。

彰化縣政府19日上午特別在秀水鄉體育館辦理「清潔隊員節」，表揚年度模範清潔隊長及人員並授予清運車輛22輛，並頒發技能競賽及創意設計競賽優勝獎勵金。

彰化縣長王惠美表示，地方能夠整潔、漂亮，都是清潔隊員的用心，特別是疫情期間，需要辦理消毒等諸多工作，使大家工作負擔變重，在此深深一鞠躬，表示敬意與謝意，感謝有您們。

王惠美也指出，經常從報導看到清潔隊員再垃圾堆裡，幫忙民眾找到勿丟金子、鑽石、項鍊、甚至假牙等，貼心、認真讓人很感動，今天共表揚7名模範清潔隊長、30名模範清潔隊員，田尾鄉清潔隊長胡黎娜和埤頭鄉清潔隊隊長謝左民更獲環保署肯定，入選全國前20大隊長殊榮，這次獲獎隊員20年以上年資的隊員有16名，其中有2人服務年資已經超過30年。