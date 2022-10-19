自新冠肺炎爆發以來，財政部祭出延分期繳稅措施，降低相關受災影者負擔。根據財政部統計，自2020年1月5日到今年的9月底止，有關新冠肺炎疫情申請延分期繳稅申請案件約9.3萬件、申請金額1206億元，核准件數9.2萬件，核准金額1193.5億元。

其中延期部分共核准3.4萬件，核准延期金額838.6億元；分期繳納核准5.8萬件，金額為870.7億元。

財政部表示，新冠肺炎疫情申請延分期繳稅，是依據《稅捐稽徵法》第26條，稅義務人因天災、事變、不可抗力之事由或為經濟弱勢者，不能於法定期間內繳清稅捐者，得於規定納稅期間內，向稅捐稽徵機關申請延期或分期繳納，其延期或分期繳納之期間，不得逾三年。

若是財務困難，也可以申請延分期繳稅，惟必須加計利息，依據去年修正公布的《稅捐稽徵法》第26條之一，發生財務困難、鉅額稅捐或者其他縣市政府認定符合分期繳納地方稅，無法在期限內繳稅，就可以加計利息申請延分期繳納。

根據統計，自今年1月5日上路到10月15日，申請延分期繳納有321件，金額為1.57億元。其中綜所稅最為大宗，為218件，金額有1.05億元；房地合一稅57件，約0.19億元；營利事業所得稅45件，金額為0.3億元，是申請延分期繳納最多的前三大稅目。

財政部表示，申請延分期繳納的原因多是因為財務困難導致無法一次繳納，目前還未發生鉅額補稅案件而申請延分期繳納。