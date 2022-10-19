景觀平台。(水務局提供／蔡依珍桃園傳真)

停車場。(水務局提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園市長鄭文燦今表示，阿姆坪防淤隧道工程完工後，將增加石門水庫對清淤輸送的需求，市府推動「大嵙崁清淤輸送系統工程」，藉由興建水防道路，完整串聯大漢溪左岸溪洲大橋至武嶺橋，全長約8.46公里，工程經費約21億6900萬元，完工後將可減少台3線、台4線的交通運輸負擔，改善大溪地區交通問題，提升石門水庫清淤效率。

鄭文燦指出，「大嵙崁清淤輸送系統工程」完成後，將接續推動第二階段由武嶺橋延伸至大鶯豐德交流道的銜接路廊，請水務局、交通局、工務局全力以赴，提升大溪及三坑地區的交通便利性，讓大溪到龍潭的交通銜接更為完善。

鄭文燦提及，配合「大嵙崁清淤輸送系統工程」，市府規劃大漢溪左岸約410公尺長的浮覆地缺口築堤段工程，工程經費約5000萬元，將由市府自籌編列預算，以利依據「水道浮覆地及道路溝渠廢置地所有權歸屬處理原則」規定取得228公頃的三坑新生浮覆地，並推動「大嵙崁生態探索計畫」，以15億元、4年為期，打造大嵙崁水鄉魅力。

鄭文燦也說，台電公司也將配合一併遷移6座電塔，將原瑞興部落的超高壓電塔，改以堤內共構方式遷移，保障瑞興部落居民的健康安全，計畫經費約1.73億元，預計113年9月完工。此外，堤岸範圍外大溪橋下游左岸高灘地區域，有約6.93公頃的私有地面積，其中有建物共35棟，為確保防汛安全及居民居住安全，將進行土地徵收及居民拆遷安置作業，徵收經費約4億元，請水務局持續爭取中央經費補助。

水務局長劉振宇表示，「大嵙崁清淤輸送系統工程」計畫範圍為大漢溪左岸溪洲大橋至武嶺橋，總長約8.46公里，沿途將新建2座橋梁、新設堤防6公里，並設置850公尺高架橋，總工程經費約21億6900萬元，預計113年9月完工，工程分標共分為橋梁標、道路2標、道路1標、優先標及道路3標等5標，目前除道路3標尚未發包外，其餘4標皆已完成發包作業。

有關整體效益部分，劉振宇說明，「大嵙崁清淤輸送系統工程」完工之後，將可提供石門水庫清淤車輛專用通行，減少5公里的運送距離，年增4.1萬立方公尺去化效率；並可銜接國道3號大鶯豐德交流道至溪洲橋的左岸水濱路廊，完善中庄至三坑聯外交通系統。

此外，配合清淤道路也將新設自行車廊道，縫合大漢溪左岸自行車道斷點；同時保護大漢溪左岸當地居民免受淹水威脅，並衍生取得228公頃新生浮覆地；其中台電將一併遷移電塔，也會改善瑞興部落居民的居住環境。