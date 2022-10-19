知名主持人黃子佼與愛妻孟耿如愛情長跑多年，於2020年登記結婚，去年宣布孟耿如已懷孕，今年5月時誕下愛女小名為「黃玉米」，女兒出生後夫妻倆很常在社群平台分享愛女的大小事，近日黃子佼收到一張保母傳來的圖片，配文讓黃子佼笑翻，直呼：「有幽默感的褓姆真好」。

黃子佼今（19日）在社群平台分享，愉悅心情不言而喻：「早安！褓姆傳來的圖片文字，有幽默感的褓姆真好」，聊天記錄保母傳來一張玉米的圖片，寶寶玉米躺在桌子底下，一邊咬著奶嘴，一邊伸出雙手摸桌子，看起來好像很忙，動作使人聯想到維修工作，讓保母虧玉米是「修車工人」，黃子佼看到後也笑翻。

前主播侯佩岑直呼：「太可愛太可愛了～」，有粉絲搞笑回應「我看是重訓中」、「拆彈專家」、「趕緊買幾部實體車，讓她試試看」、「優質師傅」、「要戴頭燈」、「原來……玉米那麼小就已經找到以後的工作志向囉！」許多同是家長的粉絲也曬出自家孩子躺地上的畫面，相同的「修車姿勢」非常可愛。

日前黃子佼透露不怕熱只怕冷，誕下女兒玉米後為了維持最舒服的溫度，他們都會開著室內冷氣，24小時都不關，沒想到收到電費單卻讓黃子佼嚇了一跳，單子上的電費是生女兒之前的4倍，讓他忍不住直呼：「各位還沒生的朋友要留意，夏天的寶寶產婦生活預算，四倍哦！我還在驚嚇中！」