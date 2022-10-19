針對網傳「凌晨4:35分，臺某空軍四架F-16戰機在例行訓練中，突然朝海峡中線飛去並與地面失聯」乙情，空軍司令部昨(18日)第一時間鄭重澄清「內容子虛烏有」，完全不是事實。今(19日)則強調，已依違反《社會秩序維護法》「散佈謠言」行為舉發，以防範有心人士持續散佈假訊息。另外有軍方人士私下透露，查出原始來源為中壢某國小群組，所以才去所轄分局中壢分局報案，至於謠言傳播者身分仍有待調查。

針對近期網傳「凌晨4:35分，臺某空軍四架F-16戰機在例行訓練中，突然朝海峽中線飛去並與地面失聯」乙情，空軍司令部昨(18日)第一時間強調，對於有心人刻意製造、傳播不實假訊息，居心叵測，空軍強烈譴責這種惡意行為，籲請媒體及社會大眾勿聽信傳言。

空軍司令部今(19日)表示，因本網路謠言已歷經多次散佈，且澄清後仍持續轉傳，本軍為端正視聽，已將相關事證完成蒐證，於今日下午由法務部門赴桃園市中壢分局，依違反《社會秩序維護法》第63條第1項第5款「散佈謠言」行為舉發，後續將配合警方釐清相關案情，以防範有心人士持續散佈假訊息。

至於被問到為何去中壢報案？空軍軍方人士私下表示，查出原始來源為中壢某國小群組，所以才去所轄分局中壢分局報案。而關於傳播者的身份是家長或教職員工，則有待調查。