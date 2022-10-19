陳昊森與觀眾分享《罪後真相》的幕後花絮。（風度影業提供）

入圍本屆金馬最佳男主角、最佳女配角兩大獎的犯罪懸疑電影《罪後真相》，將於10月28日正式上映，片中飾演陰沉殺人犯的男主演陳昊森與製片黃棋帝於18日出席風度影業定期舉辦的品牌電影主題活動「風度之夜」，擔任電影特映包場活動映後驚喜嘉賓，為全場參與活動的同學們提前揭秘片中峰迴路轉的燒腦情節。

《罪後真相》由跨世代雙男神組合張孝全、陳昊森聯合主演，去年首次主演電影《美國女孩》便成功抱回金馬最佳新演員的方郁婷也在本片中飾演張孝全的女兒真真。作為新銳導演陳奕甫執導的首部電影長片，《罪後真相》探討後真相時代媒體為求流量大肆渲染、新聞資訊真假難辨的議題，以重刑逃犯綁架名嘴的情節引領觀眾穿針引線通往故事真相。

出演《刻在你心底的名字》爆紅的陳昊森，在片中大方展露好身材，半裸秀六塊肌的畫面相當養眼。出席風度之夜映後活動被學生問起：「飾演劇中通緝犯張正義時，你是如何揣摩角色心境轉折的？」陳昊森不藏私回答：「剛讀完劇本的時候我就已經非常喜歡，為了準備這部戲，我請房東斷水斷電後將自己關在房間裡，去模擬這個角色極度壓抑的心情，還走上街頭跟流浪漢聊天。」