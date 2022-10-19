高雄市日光小林社區透過「大武壠文化」，以傳唱古謠劇團凝聚及照顧在地長輩、兒童、婦女，積極推展福利社區化獲肯定，在高市社區發展選拔中榮獲績效組優等獎，除獲市長陳其邁頒獎外，明年將代表高雄市參加衛生福利部全國金卓越社區選拔，為高雄市爭光。

一場莫拉克風災，將原本住在小林村的居民一分為三，族人有些生活在甲仙區五里埔，有些在杉林區的小愛小林和日光小林社區。 其中日光小林社區的居民，努力在新的土地上，注入大武壠族的文化，該社區積極推展福利社區化，貼心服務照顧社區不同人口群，推動辦理各項福利服務，讓老有所終、幼有所托，打造社區成為適合宜居的社區，並配合政府關懷在地長輩政策推動相關服務工作，獲得肯定。

現在日光小林社區的發展以福利陪伴與文化創意為導向，並自組大滿舞團，將社會習俗和傳統文化融入表演，使社區居民心靈上能有所依靠與目標，同時也推廣小林村的文化，同心協力經營社區，找回屬於族人共同的記憶。

而大武壠文化主要為公廨太祖傳統文化，有古文物、古調吟唱、傳統美食、原住民烤肉、傳統糕點、並善用大武壠族之竹材編織牆壁，製作魚笱與獵寮等。

日光小林社區許多長輩不便出遠門，若居民須到市區辦事、採購時，會詢問社區長輩是否需要代購生活必需品，提供必要之服務，社區提供「助老代購」機制，為社區老人帶來福利。

此外，日光小林社區重視婦女就業問題，且大多數的婦女也是青年，是社區重要的生力軍，而社區活動中心2樓設立兒少據點，陪伴孩童功課及學習，安排才藝培訓，讓文化從小扎根，並傳承下去。