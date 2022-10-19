全球痛苦指數持續高升，不過台灣在這一波全球總體經濟備受高升的通膨及頻繁升息衝擊之際，不僅受影響程度不深、今年國民人均生產毛額（GDP）還超日趕韓，彈升至東亞第一。宏碁董事長暨執行長陳俊聖表示，台灣在這一次疫情、經濟波瀾下的因應都做得不錯，若要歸究到底是做對了什麼？他指出，除了外匯存底仍可撐住新台幣不驟跌，台灣存糧足、能源有中油、台電扛著，再加上台灣高科技產業在整體外銷占達相當比重，都為台灣在這一波全球經濟衝擊下帶來一定的抵禦力。

陳俊聖19日出席宏碁基金會主辦的2022龍騰微笑競賽頒獎典禮，會後受訪時除對全球總經、台灣現況分析外，對於PC產業市況也提出最新看法，並直言在全球痛若指出持續升高下，「接下來也不會太好過」，要做好心理準備，預期明年上半年PC市況仍將以雙位數幅度持續衰退，得等到明年年中才可望「落底止跌」。不過，「止跌≠回升」，明年下半年PC市況雖將逐步穩定，但屆時能否反轉？還很難說。

陳俊聖表示，儘管產業面看衰，但宏碁仍以「穩扎穩打」為營運主軸，在「庫存」及「現金水位」兩大關鍵指標上持續努力，並預先以「做最壞打算」來維穩宏碁步調。

另在旗下IPO小虎隊方面，今年全集團10家公司進入資本市場的目標達陣後，陳俊聖也預告，明年將展開「猛虎計畫」，推動孫公司進入資本市場、推升老虎變猛虎，讓集團整體IPO的小虎隊再邁向11家以上。