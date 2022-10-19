特地設立的枋橋故事館，讓民眾一窺板橋的前世今生。（新北市文化局提供）

「文昌街生活學堂」今年邁入第7屆，之前廣受歡迎的深度文化闖關「枋橋大冒險」將融入整體規畫，於10月22、23日在板橋林家花園旁的文昌街舉行，透過市集向職人拜師學藝、在闖關活動中學習板橋歷史知識，並觀賞在地團體帶來的藝術展演，更深入了解板橋的內涵與活力。

新北市文化局長龔雅雯表示，「板橋文昌街生活學堂」由板橋在地店家和枋橋文化協會發起，以活化街坊文化氛圍並展現「板橋藝術學」的理念，已於林本源園邸與大觀書社間文昌街辦理多年，號召有想法的年輕創業者和藝術家，一起來文昌街分享作品、經驗與故事，並為所有參與者與志工舉辦「枋橋歷史」課程，讓活動連結在地更富有文化歷史深度。

新北市政府推動「府中雙城」落實的城市共同記憶，今年文昌街生活學堂的主題為「穿越時空遇見」，如果能穿越時空，最想遇見誰？除了闖關活動以枋橋的歷史人物作為闖關題目，讓參與者能夠實境解謎外，更擴大活動範圍「整座枋橋城都是我的生活學堂」，希望參與者能夠發揮創意，穿上有梗的、別出心裁的穿越服裝參與活動。今年生活學堂共有40個職人攤位與14場街頭表演活動，現場民眾參與拜師學藝或活動闖關成功，就能集章兌換獎品。

板橋435藝文特區自2018年起，安排園區進駐藝術家和團隊走出工作室。今年以手作工坊、藝術體驗課程及街頭展演等不同藝術互動內容規劃，讓鄰里社區大小朋友能透過435進駐藝術家攤位，發現參與藝術創作的各種可能，激發對藝術生活的無限想像，實現「藝術創作」、「公共空間」及「民眾參與」的相乘作用，共同開展「藝術」、「生活」與「文化」激盪而出的「美學運動」。