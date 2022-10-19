只要完成IG濾鏡任務，有機會獲得市值990元的白桃扭蛋機。（Red Bull提供）

國門開放讓不少人想衝日本遊玩，Red Bull順應趨勢，冬季限定新品特別推出「Red Bull Winter Edition 白桃風味能量飲料」，以白桃香甜滋味再搭爽口氣泡感，呈現日本人氣口味，即日起至指定便利商店及量販通路均可享有2入或4入購買優惠價。

Red Bull Winter Edition白桃風味不僅罐身換上充滿冬日氛圍的雪花白，一喝下便能品嘗到白桃甜而不膩的基調，與清爽氣泡完美融合。為了讓大家在台灣也能感受日本風情，Red Bull與日本插畫藝術家Tatsumi Kyo合作，並在IG官方帳號推出「尋找你的友達－Red Bull白桃性格鑑定團」濾鏡小遊戲，透過長按濾鏡即可在浪漫的富士山下，鑑定出屬於你的白桃性格及好友類型配對。

即日起開啟IG濾鏡拍攝完整鑑定影片並@redbulltaiwan，即有機會獲得全台限量的Red Bull Winter Edition白桃扭蛋機禮盒（990元）。俏皮討喜的扭蛋機裡藏有五顆幸運白桃，轉開白桃還可獲得推薦飲品喝法，只送不賣。