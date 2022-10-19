中市建設局強調，東豐快全長9.6公里工程分作5標，全案以115年完工為目標。（模擬圖／台中市政府提供)

蔡其昌批東豐快、市政路無法通車 市府：完工部分可先啟用

延宕四年的山城救命線東豐快速道路將在10月底復工！民進黨台中市長候選人蔡其昌19日抨擊說，東豐快三標復工依舊無法通車？連市政路也無法通車，市府故意不把話講清楚？市府強調，東豐快第3標石岡設有交流道，完成可先行使用，市政路採分段用地取得開闢方式辦理，預計114年全線完工。

蔡其昌表示，東豐快這項建設已經停工這麼久，這是能力的問題，不管物價還是工程費調漲是全台灣都漲，不是只有台中，但是停工的只有台中。現在說要復工，也只是第三標工程復工，那第一標、第二標工程的經費已經籌備好了嗎？東豐快即便第三標復工、完工，但一、二標沒有標出去，東豐快依舊沒辦法通車。

蔡其昌指出，盧市府都把話往有利的方向講，讓大家覺得市政路、東豐快都要通了，但事實上就是沒有；四年來就是拖，拖到選舉前受到批評、檢討她的施政速度慢，才趕快動一下。像市政路第一標標出去，但第二標土地徵收根本沒有完成，市政路還是沒辦法通車。

台中市政府建設局說，東豐快全長9.6公里工程分作5標，先前因環評爭議而停擺留下4、5標斷橋，市長盧秀燕上任後，以興建山城生命救援線為使命，積極解決環評問題。第3標在石岡設有交流道，日後完成也可先行使用；另第1、2標正在併行作業，嚴謹進行隧道設計，全案以115年完工為目標推展。

建設局強調，市政路延伸工程案，因規模龐大及為加速整體計畫，採分段用地取得開闢方式辦理。第1標工程由工業區一路開闢至安和路，用地已先行取得，已於今年9月先行開工，預計113年完工即可先行紓解部分台灣大道、朝馬路等工業區周邊道路車流。第2標工程由安和路至環中路路段，目前用地也已取得約88％，設計已完成，將接續辦理工程作業，預計114年全線完工。