第2屆賽車世運會（FIA Motor Sport Games），因為新冠肺炎疫情，延到今年10月擴大舉行，從原有6個競賽項目增加到17個，中華賽車會認為不該錯過，經甄選後由Gama車隊陳意凡、林帛亨兩位車手參加GT跑車接力賽，周翼騰代表參加電競賽車，車手們均是自籌經費參加，結果展現不俗表現，陳意凡、林帛亨在GT預賽中曾跑進前三位，決賽可惜因車輛機械故障，與獎牌擦身而過。

國際汽車聯盟於2019年，首度在羅馬舉行了以國家為競技單位的賽車世運會，堪稱為「賽車的奧運會」，開啟了賽車運動員可以同時為個人及國家爭取榮譽的世界級賽車平台，中華賽車會當然不能錯過，爭取讓台灣賽車運動員能在國際賽壇顯示實力的機會，在沒有任何奧援的情況下，中華賽車會開放給國內賽車同好自由報名，除了陳意凡、林帛亨闖入決賽，小將周翼騰亦表現亮眼，最後進入12強的決賽，台灣在首屆的賽車世運會中有了一個好的開始。

中華賽車會過去幾年來，一直努力推廣汽車金卡納國際化，今年MSG新增項目首度把其納入，稱為Auto Slalom，中華隊當然也不缺席，從年初即安排了一連串的國內選拔賽事，最後選出了林君達及沈育如組成男女混合隊伍出征，一切參賽費用均由中華賽車會提供。

至於電競賽車項目慶幸得到台灣挑戰者汽車美容集團的贊助並成為合作夥伴，一同在高雄、台中及台北三地舉行了全國海選，每區前3名選手得以進入總決賽，最後由林桂民勝出，其參賽之所有費用由挑戰者全額贊助，開創了國內企業不單贊助並參予執行選拔的先例，十分難得，並具有歷史性的意義。

另外，代表隊也可以經由開放報名再進行評比甄選，以最具整體實力的車手或車隊作為國家代表出征，但所有費用亦必須由入選者自行負擔。首先響應的是賽道狂集團及AAI全美車隊均主動報名GT跑車賽，由於FIA賽例規定參賽車手必須由一位銀級車手與一位銅級車手組成，而AAI全美兩位車手均為銀級，未符合MSG的規定，因此最後由賽道狂集團的兩位車手陳意凡及陳文閣父子檔搭檔代表出賽，參賽費用超過參百萬元，均由賽道狂集團自理，其他通過甄選符合FIA參賽資格的尚有參加四級方程式的賀正權，其參賽費用接近100萬則來自其父親賀天亮的支持。

至於獲得參賽卡丁短程賽的周雋庭也有相似的歷程，除了車手具有相當技術水準外，獲得父親周凌豪的經濟支援當然是關鍵；參加卡丁耐久賽的4位車手蔡雨軒、鄭孝胥、羅俊耀及鍾承佑等人，亦靠自己的能力合資近50萬元才能成行，他們的用心用力，只為證明即使在政府沒有補助的情況下，台灣車手還是有熱情、有決心也有能力組隊代表角逐世界級的賽事，為寶島爭光。

這次親任國家代表隊團長的楊光榮表示，事實上中華賽車會本身並沒有財力規劃預算組隊參賽，因此很多參賽必須支付的費用，仍須另覓財源，雖然今年中政府通過企業贊助運動可抵費用150%的條例，但遲遲未能完成實施辦法，以至無法趕及今年適用，因此唯一希望的企業贊助亦告落空，還幸各個經由甄選參賽的單位均願意分攤整個國家代表隊的必要費用，才能得以成行。

最後值得一提的是，中華民國美式躲避球協會理事長李承安，十分認同中華賽車會在未有政府的補助下仍自強不息的參賽精神，特別由他個人的眾星實業UniStar贊助製作這次台灣賽車國家隊的全部制服，以最佳的視覺形象呈現，這種同為體育人的熱情支持令人感動。

中華賽車會的事業主管單位教育部體育署雖然因為法規的限制，今年仍然無法對此行提供經費的補助，但仍然十分支持這次的參賽計劃，特別同意在體育署大樓舉行官方授旗儀式，由主任秘書呂宏進親臨主禮並勉勵選手，讓國人認識到賽車運動員與其他主流運動一樣，受到同樣的尊重，同樣可以為國爭光與爭取個人的榮耀，期望這次台灣國家賽車隊的組成與出征能在台灣賽車運動史上留下一個美好的見證。