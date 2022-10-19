櫃買中心為落實金管會「宣示決心、協調合作、精進策略、整合資源」之防詐騙政策目標，持續推動反證券投資詐騙宣導活動，自9月26日至10月30日，舉辦為期5週之「反投資詐騙有獎測驗活動」，前3週得獎名單已經揭曉，並已公告在櫃買中心活動網頁中。

櫃買中心表示，參與答題之投資人相當踴躍，前3週有4萬6,909人次參加，每周各有100名「週週早鳥獎」及10名「週週抽好禮獎」之得獎者，每人分別可獲得100元及1,000元「全家超商虛擬禮物卡」。前3週參加答題之投資人，可上網查看是否幸運中獎。

櫃買中心指出，依答題結果顯示仍有部分投資人有可能被騙或易受騙；提醒投資人平常收到簡訊或電子郵件，內容提到帳戶被盜用或是高獲利商品等相關內容時，建議直接找往來券商或營業員確認狀況，避免有心人士利用簡訊或郵件內提供的點選網址植入惡意程式，或者偽冒網址網站的手法，盜取民眾個資或金融資料。

反投資詐騙有獎活動目前仍進行中，投資人只要每天登錄該活動網頁，完成答題，並留下聯絡方式，即有機會中獎。尚未參加「反投資詐騙有獎測驗活動」的投資人，可把握機會於櫃買中心網站首頁/反投資詐騙有獎測驗（網址：http://www.tpex.org.tw）進行有獎問答活動。