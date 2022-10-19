遠東商銀19日舉行第二季法人說明會，該行執行副總經理林建忠表示，今年上半年全球經濟雖然面臨俄烏戰爭及高通膨、全球化貿易斷鏈等動盪環境，該行仍逆勢力守成長目標，上半年稅前盈餘19億元，較去年同期成長二位數的17.3％，優於同業平均，資產也成長8.5％，持續長期穩健成長的軌道不變。

遠東銀上半年的獲利動能，主要因升息帶來利差加持，淨利息收益成長8.3％。財務策略中心副總經理周心華坦言，雖然上半年獲利成長，但高通膨與升息效應下，全球主要經濟體市場衰退，仍使得財富管理手續費等收入下滑，該行全力平衡資本市場波動衝擊。

展望下半年營運，周心華指出，該行數位品牌Bankee社群銀行在規模持續擴大下，信貸、AI理財等線上服務陸續開發中，可望順勢推升成長動能。上半年數位發展指標方面，以服務離櫃率突破95％表現最亮眼，此外優化存放款結構，擴大存放款能量。

海外業務方面，因東協區域已從疫情解封，輔以新加坡及越南兩個辦事處據點，可更有力推動跨境聯貸主辦等海外業務開發，提升外幣放款比重，在美元強勢預期下掌握升息效益，持續挹注全行獲利，追求全年預算目標達成。

周心華說明，永續發展成為該行治理重點，致力打造幸福職場，已連續兩年獲國際專業期刊《HR Asia》頒發「亞洲最佳企業雇主獎」。針對氣候風險管理也展開全方位行動，繼治理層面導入氣候相關財務揭露（TCFD）框架，於業務層面推廣綠建築優惠房貸等綠色金融商品後，預計第四季完成簽署國際環境融資自律規範的赤道原則，導入高標準的貸放管理機制，同時預計年底前完成海內外所有據點的溫室氣體盤查，達成節能減碳的量化管理目標。

林建忠強調，該行上周協同個金團隊前往貢寮淨灘，守護海洋大地已是該行的常態性活動，今年也完成捐贈300本永續圖書給離島國小，未來將持續深化各項ESG議題實踐。