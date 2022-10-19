小樂吳思賢（右）挺Damiel Wong，出席Jollify & Shop開幕剪綵活動。（JOLLIFY Group提供）

藝人小樂吳思賢與設計師Daniel Wong（黃偉豪）相識九年，自某次看到時裝設計師Daniel Wong 服裝後購入一件橘色皮外套後，深聊後發現兩人有許多共同點，因此漸漸熟識甚至成為「結拜兄弟」，此次身為鑫囍國際JOLLIFY Group CEO的Daniel 於信義區虎林街所開設的Jollify & Shop，他也特地出席「我覺得Daniel他們品牌的人都很會生活，所以推薦這些選品也更有說服力。」而他也在此推薦三件其日常生活中也十分係愛的三樣單品，分別是SAWAA的唇膏、「檸檬大叔」的檸檬磚、以及台灣在地醬油品牌「豆油伯」等。

鑫囍國際JOLLIFY Group於信義區虎林街巷弄內，推出集團第二間生活風格選品店Jollyfy & Shop。（JOLLIFY Group提供）

鑫囍國際JOLLIFY Group，此次再度推出第二間生活風格選品店Jollyfy & Shop，在店內10坪的空間內涵括如too cool for school、炆久之芯、Mystery秘境、SAWAA、DOGA、杜甲、SunTivas陽光康喜、大地酵素ENZYME、3 O’CLOCK等品牌，提供餐飲、時裝、美妝以及在地生活提案，實體店鋪於19日開設，品牌網路商店也同步上線。