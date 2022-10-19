勞動部潮州就業中心19日在潮州日式歷史建築文化園區辦理就業促進課程，由潮好玩幸福村組長黃意惠帶領民眾學習如何善用手機APP工具，編修及美化自己履歷，透過自我數位能力提升，讓前來上課民眾在職場更具競爭力，進而擴展自己未來的職涯空間。

潮州就業中心主任楊采蘭表示，經歷2年多的疫情，許多工作型態都從實體走向線上，對資訊掌握能力已是各行各業必需具備的工作職能。

中心為協助轄區民眾趕上這波數位浪潮，特地邀請黃意惠為大家分享她在疫情期間如何透過自己數位能力，不僅未因此中斷工作，甚至透過各種數位工具增加職場價值、拓展職涯，勉勵在地民眾積極增強資訊與數位能力，逆風成長。

「原本是因為興趣，透過上課與自學，掌握不少免費數位工具的使用！」黃意惠分享說，她因為善用簡易的線上軟體或手機APP，將自己履歷、教材數位化，當疫情影響而使得許多實體業務無法進行時，卻因為早就掌握這些數位工具使用，而獲得更多的工作機會、提升薪資收入，後來還成為「潮州DOC數位學習中心」的助教。

除了分享自己從學生變老師的過程，她現場更是手把手帶領學員利用手機APP美化履歷、編修資料、製作海報與投影片。「都不知道手機上有這麼多資源可以用，現在我也能輕鬆製作漂亮的履歷。」上完課的學員紛紛表示，課程可以現學現用，非常實用。