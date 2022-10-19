爭取連任的台中市議員王朝坤，遭中選會認定他因違反《農會法》遭判緩刑並保護管束，他在9月2日登記截止前保護管束之執行未畢，不得登記為候選人，他聲請定暫時狀態處分，台北高等行政法院認為，王男所受保護管束尚未執行完畢，假處分沒有必要性，裁定駁回。可抗告。

王男因違反農會法之對於有選舉權之人交付財物，約其選舉權為一定之行使罪，2019年經法院判處有期徒刑1年6月，宣告緩刑4年，緩刑期間付保護管束，並應向公庫支付新臺幣20萬元，且應接受法治教育40小時確定。

王男申請登記為中市議會第4屆議員選舉候選人，經中選會審查，認定他在登記截止前保護管束之執行未畢，有公職人員選舉罷免法的情事，不得登記為候選人，10月14日中選會作成處分。

王男主張，他是現任議員卻遭中選會認定不得登記為候選人，導致所付出之時間、勞力、金錢化為烏有，選舉在即，實為急迫，一旦選舉結束，所導致之損害重大難予回復，而有聲請定暫時狀態處分之必要，但台北高等行政法院認定沒有必要性，裁定駁回。