51歲女星葉全真出道多年從電影轉戰本土劇，因《台灣霹靂火》、《台灣龍捲風》晉升一姐，與本土劇一哥陳昭榮一起創業成立翰成數位科技。但擔任總經理的葉全真2021年選擇離開，結束與陳昭榮長達15年的事業合作關係；近日陳昭榮爆出離婚走過27年的妻子張瀞文，外界揣測與葉全真有關，對此葉全真也回應「這種冤屈我不揹。」

近年陳昭榮婚變消息不斷，近日遭媒體拍到與一名女性友人互動親密，還一起去婦產科看診，之後更返家獨處15小時，該女子身分曝光，是「仟偀」公司負責人，不僅在精品櫃位上班，而且能力非常好，曾創下千萬元的銷售紀錄，很受陳昭榮的重用，於公於私似乎都相當親密。

而面對外界猜測，陳昭榮證實老婆已是「前妻」，他回應：「過去我們總是花了很多時間，希望對方能為自己改變，過了這麼多年，我們還是當初的自己，我們共同的願望…小孩平安健康長大。小孩長大了人生也過了大半，我們希望彼此快樂，我與前妻現在相處的關係很好，感謝替我保守秘密多年的媒體好友，也請各位媒體朋友高抬貴手不要打擾我的家人，感謝大家關心 」，關於女性友人的事情，陳昭榮表示不回應。

葉全真和陳昭榮過去曾是同一個經紀人，兩人之後更一起合夥開公司。（圖／中時資料照）

據《聯合新聞網》報導指出，據傳葉全真當初離開她與陳昭榮創業公司的時間點和陳昭榮與妻子簽字離婚的時間點有重合，對此葉全真回應：「這種冤屈我不揹，真切希望以後這樣的事情不要再來了。」且表示所謂的「金屋藏嬌」是兩人創辦公司的地址「好歹我也在裡面辦公了七年」，透露對陳昭榮離婚的事情並不知情。