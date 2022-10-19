有網路PTT流傳，有網友曾目睹英系洪耀福、黃承國及徐國勇跟內湖分局長王炳睿在內湖喜相逢的超高檔飯局，因此質疑內湖分局與「消失的密錄器」有關；民進黨中常委黃承國今表示，「見到鬼」；「本人正式聲明，從未與徐部長及內湖分局長一同在喜相逢用餐」。

國民黨台北市議員游淑慧今也質疑，內湖分局長王炳睿緊緊跟隨陳時中，是否接到通知跑去拍馬屁？應公開說明；甚至舉出王炳睿與內政部長徐國勇、英系大老黃承國、洪耀福在超難預約的高檔餐廳餐敘一事，強調應交代清楚警界高層與政黨關係內情。

不過PTT流傳幾張照片都是舊照，且與影射此案無關，其中一張被「暗示」的照片，並未說明是何時的飯局，也只截到洪、徐二人；從洪、徐都穿著蔡英文2020總統大選時的飛行夾克，看起來也是舊照片。

對於被指與內湖分局長關係良好且一同在喜相逢吃飯，黃承國在臉書表示，今年真是犯小人，「又有候選人鬼扯我跟徐部長、內湖分局長在喜相逢吃飯」，「不知道是見到鬼，還是有人給他託夢」。黃承國強調，從未與徐部長及內湖分局長一同在喜相逢用餐。

民進黨台北市長候選人陳時中今下午被質疑警方沒有密錄器，影射因為內湖警分局跟英系高層關係很好，陳表示，警察在執勤有一定的程序在，這沒有什麼問題，大家不用過度誇大，我們一切都是以守法為重，「任何有違法的地方，都會認錯，都會接受相關的罰單，我們也繳了」。