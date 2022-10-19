宜蘭縣長選戰進入倒數。根據《菱傳媒》今天(19日)公布宜蘭縣長候選人支持度網路調查，現任縣長林姿妙雖遭宜蘭地檢署偵結起訴，竟仍以52.93%支持度大贏民進黨江聰淵的31.03%、民眾黨陳琬惠則為5.55%。該民調顯示林姿妙的本土以及親民形象，在宜蘭吃得開。

根據《菱傳媒》公布的「今年的宜蘭縣長選舉，請問您目前傾向支持哪一個縣長候選人？」網路調查，林姿妙獲得52.93%支持度，大幅領先江聰淵的31.03％、陳琬惠的5.55％。選其他的有0.52％，8.39％尚未決定，1.85％則表示都不支持/不會去投票。

根據該民調，國民黨林姿妙在各選區中，全部以過半比例大贏，民進黨江聰淵則小幅回跌。宜蘭市部分，林姿妙以50.60%的支持度大贏江聰淵的35.84%。相較8月中旬，兩人平分秋色，9月2日兩人的差距拉大到15個百分點，顯示林姿妙的本土以及親民形象，在宜蘭吃得開。

另外，從政黨傾向來看，林姿妙獲得97.85%國民黨選民支持，同時有5.39%民進黨和37.93%民眾黨以及57.37%中立選民支持；江聰淵拿到88.95%民進黨選民支持；陳琬惠則拿到41.38%自家支持者的選票。

該調查是由《菱傳媒》委託台大政治系張佑宗教授問卷設計、皮爾森數據負責執行。針對宜蘭縣年滿20歲以上的網路人口，從10月11日至10月15日，共計進行5天，當中有效樣本為1673份。在95%信心水準下，抽樣誤差為正負2.4% 以內。