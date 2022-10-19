對此，遭指控的民祥螺絲企業有限公司發聲明澄清。(擷取自民祥螺絲臉書)

新北市議員賴秋媚透過服務處發聲明表示，對於自己公親變事主十分無辜，而議員也無權要求私人公司必須給予任何人多少金錢，仍建議對方向勞工單位提出申訴及調解。(擷取自新北市議員~賴秋媚臉書)

有名廖姓女網友日前在網路上爆料，自己因上班所穿的服裝與公司老闆娘發生激烈爭執，老闆調停時也提及與新北市議員賴秋媚是姻親關係，希望大事化小，但雙方還是因離職發生勞資糾紛，廖女希望賴秋媚議員服務處介入協調，但事後指控服務處態度消極「令人傻眼」；對此，賴秋媚對於自己莫名公親變事主感到「非常委屈」，強調自己無權要求私人公司必須給予任何人多少金錢，建議向勞工單位提出申訴及調解。

廖女日前在社群平台社團「爆料公社」發文表示，自己工作的公司因為沒有制服以及服裝規定，所以就穿牛仔短褲去上班，結果因此與公司老闆娘發生爭執，老闆娘更報警聲稱廖女在公司大鬧，而公司老闆雖然站在廖女這邊，但也有意無意提及新北市議員賴秋媚是姻親關係，希望大事化小。

但後來廖女認為遭到老闆娘針對霸凌，自己也因此必須前往身心科就診，所以援引《勞基法》14條之法條，要求公司開立非自願離職單以及支付資遣費，但公司僅願開立自願離職單，因此雙方又發生勞資糾紛，女網友因此到賴秋媚議員服務處希望能協助調解，但她認為服務處態度消極、令人傻眼。

對此，遭指控的民祥螺絲企業有限公司發聲明澄清，強調廖女在網路上所發言論並非事實，指出廖女在任職地約半年期間，事病假高達28天公司皆與以准假並持續關心，然而9月26日告知請假後，隔日又表示醫生要她多休息幾天，卻未說明請假期限，事後也未完成請假程序，結果公司28日即收到對方存證信函要求資遣費，因請假程序未完成且已達勞基法連續曠職標準，故依法予以開除也樂意提供工作證明書。

民祥螺絲表示，除向無辜被波及的賴秋媚議員服務團隊表示歉意外，也將蒐集不實貼文及相關網友留言，準備提告妨礙名譽，並呼籲廖女仍須後正當勞工申訴管道向新北市勞工局或法院、調解會申請調解，本公司將全力配合調解，並尊重各機關專業調解結果。

新北市議員賴秋媚透過服務處發聲明表示，廖女打電話來尋求服務時，已建議對方要向勞工局提出申訴，多次關心後對方僅表示想去南部散心回來再說，未料事後竟上網爆料，公親變事主十分無辜，而議員也無權要求私人公司必須給予任何人多少金錢，仍建議對方向勞工單位提出申訴及調解。