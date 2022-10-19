「台劇女神」曾莞婷外型亮麗、身材火辣，出道多年仍保養得宜，完全看不出已經40歲了，近日她在社群曬出化身「車掌小姐」的性感美照，辣露水蛇腰，讓網友都直呼「上這台肯定暈車」。

曾莞婷近日參加台鐵列車「鳴日號」上舉辦的時尚秀，穿上白底黑色花朵點綴的2截式服裝，中空設計讓她的水蛇腰全都露，一雙纖細美腿更是吸睛，她也搞笑附文寫下：「車掌小姐要剪票了還不快點上車」，讓網友看了全暴動。

曾莞婷中空裝洩火辣曲線。(圖／取自曾莞婷臉書)

「上這台車肯定（暈車）」、「我們女神真漂亮」、「車掌小姐讓我有心動的感覺」、「請問終點站是哪裡啊？妳心裡嗎？」、「這樣我會不想下車內」、「等我等我，我要上車」、「肯定會客滿」、「現在還來的及上車嗎？」

曾莞婷不僅外貌出色，演技也是相當精湛，加上親民個性讓她圈粉無數，而除了演藝事業表現亮眼外，她也將副業經營的有聲有色，從保養品、服飾電商到手搖飲料店，對於投資理財相當有頭腦，而她名下擁有4處房產，加起來市值上億元，堪稱是演藝圈小富婆。