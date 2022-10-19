台灣指數公司今（19）日公布「台灣指數公司低波動股利精選30指數」2022年成分股定期審核結果，該指數為國泰股利精選30（00701）ETF所追蹤的指數，此次成分股增刪各11檔，其中，台積電（2330）遭到剔除。成分股納入和刪除之變動自今日盤後生效。

台灣指數公司低波動股利精選30指數成分股納入11檔：台塑、遠東新、中鋼、鴻海、可成、宏盛、遠東銀、元大金、台灣大、大聯大、遠傳等。

成分股刪除11檔：台泥、聲寶、台積電、華碩、群光、達欣工、台新金、永豐金、中信金、志超、可寧衛等。