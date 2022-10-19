和碩上海廠昌碩早先於12日公告，擴大招募正職員工，並公布10月10日至30日入職獎勵內容。然而，公告僅釋出三天，該廠即於15日急踩煞車，宣布暫停招募通知。

和碩目前在大陸共有四大廠區，分別位於蘇州、上海、重慶與昆山，其中，上海廠昌碩廠為和碩集團iPhone最大生產基地。該廠於今年受上海封城波及，5月中旬重啟閉環生產後，生產的入門款大螢幕機款iPhone 14 Plus進度落後，時至6月解封後，昌碩才開始加緊招工趕進度。

美國媒體The Information引述消息19日指出，為評估市場對中階手機的需求，蘋果正削減iPhone 14 Plus的產量，且已通知至少一家中國廠商立即停止生產i14 Plus的零件。此外，蘋果又向大陸兩家下游供應商分別削減70％和90％訂單量，這兩個供應商主要製造蘋果手機零組件，並將其組裝成更大的模組。

蘋果於9月7日發表的iPhone 14 Plus是全新系列產品之一，不僅配備大螢幕，且售價較高階手機iPhone Pro機型更親民，已於10月7日開始出貨。