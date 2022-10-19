寶島羽球女單一姐戴資穎，9月份結束日本兩站賽事，暌違超過一個月再度回到國際賽舞台，19日在超級750系列丹麥羽球公開賽女單首輪，以21比16、21比15擊敗泰國布莎南（Busanan Ongbamrungphan），比賽過程中小戴再次展現「魔術師」般的漂亮手法，其中一次背後擊球，世界羽聯BWF剪輯成精彩片段分享在官方社群媒體，大讚小戴再一次打出非凡的精彩好球。

戴資穎在與布莎南這場比賽第1局前段「熱機」，稍微適應球場、對手打法後，首局後段就拉開分數並收下；第2局一開始小戴就打出6比0氣勢，後來其中一分面對對手回球，小戴下意識背後擊球，且順利落在界內，雙方再來回後，小戴反手打出越過布莎南的好球，布莎南判斷可能出界未積極到後場救球，球最後落在界內，小戴又一次藉由出色手法漂亮得分。

轉播時外國主播就對戴資穎的美技大大稱讚，賽後BWF也剪輯了這次背後擊球的精彩片段，並寫道：「戴資穎又一次打出非凡好球，大家一起來看看吧！」

順利通過首輪考驗的戴資穎，20日16強賽迎戰日本選手大堀彩，兩人過去交手7次，小戴擁有全勝不敗優勢。另兩位寶島女單好手許玟琪、白馭珀也晉級到16強，繼續為爭取佳績努力。