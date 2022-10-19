傳騏動物醫院的獸醫師們介紹《狗狗身體求救訊號全圖解》可以秒懂狗狗異常狀況。（秀傳提供／吳敏菁彰化傳真）

當家中的毛小孩出現異常，最緊張莫過於家長，秀傳亞洲遠距微創手術訓練中心與傳騏動物醫院合作，推廣寵物無痛醫療，造福動物福祉，開立各種獸醫訓練課程，讓全台獸醫師能夠在這裡觀摩學習，並訓練寵物微創手術的技術。

台中市傳騏動物醫院首席顧問李衛民教授表示，當毛孩認定你是主人的那天開始，對毛孩來說，「你就是牠的全世界」毛孩有任何改變，爸媽們不該視而不見。臨床經驗豐富的權威醫師撰寫《狗狗身體求救訊號全圖解》，不僅能正確解讀出狗狗生病所發出的求救訊號，也能在第一時間，與家長共同找出原因，幫毛孩達到防病最大效果。

台中市傳騏動物醫院總經理魏資文表示，毛孩的健康愈受重視，家長除需知道牠們身體表現及醫療知識外，了解營養保健及預防醫學也相對重要。

秀傳醫療體系總裁黃明和說，毛孩不像人，疼痛可透過言語表達，身為牠們的家人，能做的就是儘量減少牠們因受傷或是生死關頭時面臨手術所需要承受的痛，因此我們積極推廣寵物微創手術，追求生命平。

黃明和表示，秀傳亞洲遠距微創手術訓練中心與傳騏動物醫院合作，傳騏動物醫成立微創無痛寵物醫療中心，主要是以犬貓微創手術為主，特色為無痛醫療和加護病房的照護，造福動物福祉。