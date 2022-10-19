民進黨苗栗縣長候選人徐定禎推出首波競選文宣要翻轉苗栗。（徐定禎競總提供／謝明俊苗栗傳真）

民進黨苗栗縣長候選人徐定禎推出首波競選文宣要翻轉苗栗。（徐定禎競總提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣長選戰白熱化，民進黨苗栗縣長候選人徐定禎19日發布首波文宣，徐陣營認為今年是最有可能政黨輪替，因此以「換黨換人做做看」為訴求，搭配徐定禎個人成長故事與競選政見，號召苗栗人一起撕下「苗栗國」標籤，翻轉苗栗，改變成真！

根據雜誌調查，苗栗縣競爭力總排名墊底，縣長徐耀昌施政滿意度排行倒數第2。徐定禎表示，徐耀昌執政不力已經造成苗栗民心思變，明明苗栗各方面表現都吊車尾，長期執政的國民黨卻還糾纏在派系對抗之中，沒有用心對待選民。

徐定禎也引用另一分民調數據，指出苗栗縣有43.5％選民認同「應該給徐定楨一次機會，換民進黨做做看」。正因為徐耀昌執政不力，首波民調才以「換黨換人做做看」為主軸，呼籲選民一起改寫苗栗72年沒有政黨輪替的歷史，用民主創造縣政進步的動力。

首波文宣中，細述徐定禎成長故事，帶出農村子弟力爭上游，求學過程接觸黨外民主運動、考取公務人員的過程。徐定禎一路為民服務，成功讓頭份鎮變成頭份市，更將原本負債6000萬元的頭份市庫轉變成盈餘3億元。徐定禎承諾要將成功的「頭份經驗」擴大為「苗栗經驗」，改變苗栗的財政窘境。

文宣羅列徐定禎的「3大保證、5大願景、10大承諾」，在鄉親福利方面，徐定禎承諾營養午餐免費、重陽敬老禮金2000元、補助假牙免費、生育津貼2萬、敬老卡增至1000元、補助子宮頸癌疫苗，不讓鄉親福利因為國民黨執政不力而縮水，更要全面照顧親子、長輩與年輕族群。

在縣政方面，徐定禎提出「科技新苗栗、文化新苗栗、農業新苗栗、觀光新苗栗、宜居新苗栗」5大願景。政見涵蓋長期償債計畫重整財政、打照科技廊帶擴大投資、推廣深度文化觀光、成立青年創業基金、關懷新住民就業，要讓苗栗擺脫破產縣污名，創造經濟繁榮。

對於苗栗建設不足、發展落後的問題，徐定禎也規劃在苗北、苗南成立第二行政中心（聯合服務中心），更推出重視醫療、照顧親子、友善多元文化、力挺體育選手等政見。

文宣上也以新聞簡報畫面呈現徐定禎的選情看好，而藍營陷入分裂內戰，徐定禎民調保持領先趨勢。趁著苗栗藍軍分裂，徐定禎抓緊機會強化宣傳，要在今年選戰一口氣翻轉苗栗，讓苗栗改變成真！