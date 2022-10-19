中國國務院港澳事務辦公室發言人今表示，香港行政長官李家超發表的首份施政報告，全面準確貫徹一國兩制方針，充分展現新一屆特區政府知難而進、迎難而上的擔當精神；落實愛國者治港及良政善治基礎的堅定意志，以及轉變治理理念，堅持以結果為導向，將改善民生擺在突出位置，對解決社會普遍關心的痛點難點問題拿出具體路線圖及時間表的切實行動。

港澳辦發言人相信，新一屆特區政府一定能夠忠實履行誓言，不斷完善治理體系、提高治理能力、增強治理效能；香港社會各界一定會積極支持特區政府依法施政，繼續發揚包容共濟、求同存異、自強不息、善拼敢贏的優良傳統，共同創造更加美好的生活。

中聯辦發言人表示，李家超發表的施政報告，以國家主席習近平今年七一講話提出的「四個必須」和「四點希望」為引領，堅定維護由憲法和基本法確立的特區憲制秩序、落實「愛國者治港」原則，又積極對接「十四五」規劃、粵港澳大灣區建設和「一帶一路」高質量發展等國家戰略；排解民生憂難方面，就土地房屋和醫療安老等社會普遍關注的痛點難點，提出針對性措施，有效回應市民關切，展現破難前行、擔當作為的施政新風。

中聯辦發言人稱，新一份施政報告是香港從由亂到治走向由治及興新階段，新一屆特區政府推出的首份系統性施政綱領，充分體現對習近平七一在港重要講話精神的貫徹落實，中聯辦將一如既往地支持行政長官和特區政府依法施政，支持香港更好融入國家發展大局。