不僅有超高6公尺刺激旋轉溜滑梯，也有兼顧小小孩的小型滑梯，加上各式難度的攀爬網，滿足各年齡的孩童。（中和區公所提供／李奇叡新北傳真）

位於新北市中和區的中和公園今年3月進行遊戲場改善工程，與新北市景觀處聯手打造特色遊戲場，8月底完工，並於今日上午啟用，除了森林樹屋，還有6公尺高的旋轉溜滑梯，滿足各方族群。

啟用典禮今日上午舉行，由區長賴俊達主持，立委林德福、立委江永昌助理以及在地議員、里長皆一同到場，共襄盛舉。

中和區長賴俊達說，中和公園是中和、永和「雙和之肺」，也是全國首座韌性都市林公園，周末單日使用人次高達1萬5000人，遊戲場卻因硬體設施老舊，不符合國家安全標準規範，且舊式遊具單一無特色。

本次更新工程將原有老舊地坪及罐頭遊具拆除，更新孩子們喜愛的傳統搖搖馬、盪鞦韆及旋轉搖搖棒等遊具，也新增2座以森林樹屋、小木屋為主題的大型遊具，不僅有超高6公尺刺激旋轉溜滑梯，也有兼顧小小孩的小型滑梯，加上各式難度的攀爬網，滿足各年齡的孩童。

中和區公所表示，此次遊具搭配自然卵礫石地坪及水生動植物圖案為造型的彩色無縫地墊，將提供安全無虞的遊戲環境。

賴俊達指出，此次打造以森林樹屋為亮點之特色遊戲場，除了增加兒童遊戲空間、打造特色公園外，希望能提供民眾更舒適精彩的休憩空間與遊戲體驗。

賴俊達提到，中和區公所2019年起，陸續完成光之公園、民樂人行廣場、清穗公園、明德公園、秀山公園等5座公園遊戲場更新工程，未來也將持續更新更多公共空間，提供區民更好的生活品質。