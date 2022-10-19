翁虹（右）10月返台後便聯絡協會秘書長紀寶如（左），一同去探視長者、盡一份心力。（台灣優質生命協會提供）

54歲翁虹的凍齡女神也是前亞姐冠軍，她受到理事長方芳芳的感動與召集下接任台灣優質生命協會理事，自2020年後恰逢疫情肆虐便參與台灣優質生命協會推動獨老平安箱及各樣健康物資的捐贈，更掛心獨自脆弱抗疫的獨居弱勢長者。

翁虹10月返台便聯絡協會秘書長紀寶如，想親自探視長者盡一份心力，於上周由協會社工陪同至長者家贈送獨老防疫物資，活潑活力的翁虹還一對一教學弱勢長者可於家中適合做的健康操運動，讓長者大讚翁虹人漂亮又暖心。結束訪視後，翁虹誠懇地跟紀寶如鞠躬說：「謝謝妳給我這個機會，讓我回台灣第一件事就可以來做訪視服務。」讓紀寶如相當感動。

翁虹表示與協會家訪時看到許多孤苦無依的弱勢長者，在 1到2坪大的空間生活孤獨抗疫，只能由協會協助所需物資與陪伴就醫，這次其中訪視的一位行動不便的獨居奶奶，前陣子在輪椅上摔倒在家中無法起身，靠著雙手支撐自己頭部，隔天才被居家服務員發現後協助送醫，更讓翁虹深感心疼不已，提醒大家愛要及時。