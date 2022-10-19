影片曝光！樹林娃娃車載7童出車禍 遭撞上人行道

新北市樹林區中正路、光武街口今（19）日下午5時許發生娃娃車遭衝撞交通事故，某幼兒園娃娃車轉彎時疑未禮讓直行車，遭衝撞後滑行至路邊商家，撞到廣告立牌後停下，娃娃車上1名幼童背部疼痛，送醫後已無大礙，樹林警分局已在調查釐清事故原因。

透過影片可見，娃娃車準備左轉之際，車頭遭到直行車輛撞上，娃娃車遭撞擊後一路退至原路口右側的人行道上，當時該路段車輛川流不息，令人捏把冷汗。

據了解，62歲黃姓男子駕駛娃娃車搭載7名學童及1名老師，行經樹林區中正路往板橋方向，在光武街左轉時，遭34歲游姓男子駕駛自小客車衝撞，娃娃車失去動力開始滑行，緩慢滑行到路口店家前，撞及廣告立牌後停止。

事故發生突然，車上小朋友受驚嚇呆若木雞，老師盡力安撫並檢視學童有無受傷，所幸僅1名幼童背部疼痛，隨即送往樂生迴龍醫院，檢查診治後已無大礙，其餘學童的家長接獲通知，紛紛趕抵將小孩帶回。

警方對2名駕駛人執行酒測，均無酒精反應，初步研判肇應為娃娃車轉彎車未禮讓直行自小客車，詳細肇責已在調查釐清中。