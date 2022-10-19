李四端（左）送足球給AKIRA兒子抓周。（MOMOTV 75台提供）

日本天團放浪兄弟（EXILE）成員AKIRA（黑澤良平）3年前與「台灣第一名模」林志玲步入禮堂，，婚後育有一子，一家三口近日返台，AKIRA日前接受MOMOTV《大雲時堂》李四端專訪，被問到最近「國民姊夫」的鋒頭，最近似乎被大S老公具俊曄追上，AKIRA也嘴甜表示希望世界各地不同的姊夫都能來台灣，大家可以組成一團。

談到與林志玲異國婚姻，AKIRA表示，2人互相尊重，從不吵架是真的，也因為沒吵過架，倒是很好奇她吵架的樣子是什麼？遇到意見分歧時，通常以理性溝通表達雙方想法取得共識，主持人詢問那誰贏的機率比較高？AKIRA笑說「50％、50％」，一半一半的公平機會，是彼此尊重的關係。AKIRA也分享林志玲非常認真學習日文，但因日文口語表達男女有別，曾學他說「厲害」的日文，把老師嚇了一跳，覺得男生的用法太過粗曠，不適宜女性，交代她千萬不能學老公講的日文，不禁令AKIRA莞爾一笑。

至於家庭和新手爸爸的生活，AKIRA相當樂在其中，覺得兒子眼睛像志玲、鼻子像自己，而且享受餵奶、換尿布等育兒大小事，一點也不覺得辛苦，他還會上YouTube看育兒影片學習，如果遇到夫妻倆都忙工作，會請自己的媽媽和姐姐幫忙帶兒子，他說林志玲從未在教兒子過程中，有過不耐煩或生氣的情況，問她林志玲變為母親後與婚前最大的改變？他突冒中文稱讚妻子：「變得更漂亮。」並進一步解釋，可能有些人擔心身材走樣，但其實為人母之後內心的力量使人變得更美麗。

節目中準備給小孩抓周的禮物以及足球送AKIRA，讓他兒子滿月抓周儀式能派上用場，AKIRA現場抓了一個葫蘆，經李四端解釋葫蘆象徵「懸壺濟世」醫生，問他是否希望兒子未來當醫生？他表示不設限兒子，盼小孩能自由發揮，「不過當醫生也很不錯」。此外，還準備AKIRA愛吃的包子，他表示在日本不常吃，但有次在台灣，工作人員幫他準備了包子便突然愛上，他還能看著表皮的紋路，分辨是菜包還是肉包，完全融入台灣文化。